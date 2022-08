Spannungen mit Sofia Russland weist 14 bulgarische Diplomaten aus

Mehr als einen Monat nach der Abschiebung russischer Diplomaten aus Sofia revanchiert sich der Kreml und weist 14 bulgarische Botschaftsangehörige aus.

Der Botschafter sei ins Außenministerium vorgeladen worden, »wo ihm eine Note des Ministeriums übergeben wurde, in der 14 Mitarbeiter des bulgarischen diplomatischen und konsularischen Dienstes in Russland zur ›persona non grata‹ erklärt wurden«, teilte das russische Außenamt in einer Stellungnahme mit. Die Betroffenen müssen Russland verlassen.