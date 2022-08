Christian Esch war als Schüler 1987 das erste Mal in Russland. Mittlerweile arbeitet und lebt er seit 14 Jahren als Korrespondent in Moskau. Jetzt ist er zum ersten Mal seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine zurückgekehrt - in eine Stadt, in der an der Oberfläche kaum etwas vom Krieg zu merken ist. »Es ist so ungeheuer erschreckend zu sehen, wie sich diese Moskauer Gesellschaft damit abfindet«, sagt Esch.

Für diese Folge von SPIEGEL Daily versucht der SPIEGEL-Korrespondent zu verstehen, warum so viele Menschen in Russland Wladimir Putins Krieg unterstützen. »Es gibt eine erlernte Hilflosigkeit, viele Menschen glauben, dass sie eh nichts ändern können.« Wo es die letzten Formen von Protest noch gibt und wie Esch selbst über seine Rückkehr nachdenkt, das hören Sie im Podcast.

