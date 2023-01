Gedenken an ukrainische Kriegstote in Russland Trauern unter Polizeiaufsicht

In Russland gegen den Krieg Stellung zu beziehen, ist riskant. Trotzdem wagen es einige Menschen, der ukrainischen Opfer des Raketeneinschlags in Dnipro zu gedenken. Beobachtungen an einem Mahnmal in Moskau.