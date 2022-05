Die alljährliche Feier erinnert an den Sieg der Sowjetunion über NS-Deutschland im Jahr 1945. Damals hatte Josef Stalin die größte Militärparade inszenieren lassen, die Russland je gesehen hatte. Und gleichzeitig einen zweiten Gründungsmythos neben dem Jahrestag der Oktoberrevolution erschaffen. Seit Jahren schon nutzt Wladimir Putin diese Erinnerungsverknüpfung für seine eigenen Mythen vom aufrechten Russland, das sich angeblich gegen den durchtriebenen Westen erwehren und die Welt vor dem Verderben retten muss. Das funktioniert normalerweise gut, weil der Sieg im Zweiten Weltkrieg so immens wichtig für die russische Geschichte ist. Umso verwunderlicher ist nun, das kaum jemand klatscht.

Geflohene Pussy-Riot-Sängerin in Berlin: »In Russland sollte es eine Entnazifizierung geben, nicht in der Ukraine«

»Ich sehe, dass der Druck enorm ist. Ich sehe auch, dass viele Russen sich äußern und sagen: Ja, ich unterstütze Putin und ja, ich unterstütze ihn in dieser Militär-Operation, aber wir haben überhaupt nicht den Effekt wie nach der Annexion der ukrainischen Schwarzmeer Halbinsel Krim«, sagt Christina Hebel, SPIEGEL-Korrespondentin in Moskau. »Wir haben nicht ›Hurra!‹, überhaupt nicht. Das habe ich auch bei der Parade gemerkt, als dann die Panzer und Waffen da vorbeifuhren. Da wurde mal kurz gejubelt und geklatscht, das war's.«

Wie die langjährige Korrespondentin die ersten 10 Monate des Krieges in der Ukraine erlebt hat; welche Entwicklungen in der russischen Gesellschaft sie beobachtet und wie schwierig die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten in Moskau geworden ist – das erzählt sie in dieser Folge des Auslands-Podcasts »Acht Milliarden«.

