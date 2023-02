Belarus gilt als engster Verbündeter Russlands im Krieg gegen die Ukraine. Zu Beginn des Kriegs vor fast genau einem Jahr hatte Russland das Land für Angriffe genutzt. Auch aktuell sind russische Soldaten in Belarus stationiert. Belarus ist nicht offiziell Kriegspartei, es wird jedoch seither spekuliert, dass Belarus eingreifen könnte. Machthaber Alexander Lukaschenko will sich jedoch offiziell nicht in den Krieg hineinziehen lassen.

Verfassungsänderung bindet Belarus an Russland

Diktator Lukaschenko hatte seine Macht im Februar 2022 durch ein umstrittenes Verfassungsreferendum gesichert. Die Verfassungsänderung ermöglicht dem seit 1994 herrschenden Lukaschenko weitere Amtszeiten. Sie sieht auch Straffreiheit für ihn vor. Außerdem bindet sie die ehemalige Sowjetrepublik eng an Russland.