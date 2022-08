Die Türkei testete die Waffe, stellte sie aber mit Blick auf US-Sanktionen nicht in Dienst. Die USA befürchteten, dass Russland durch das S-400-System Einblick in die Technik moderner amerikanischer Kampfflugzeuge bekommen könne. Sie stoppten die Auslieferung von US-Kampfjets F-35 an die Türkei. Das S-400-System kann anfliegende Flugzeuge und Raketen in einem Umkreis von 400 Kilometern bekämpfen.