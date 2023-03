Russland und Belarus sind derzeit von vielen internationalen Sportwettbewerben ausgeschlossen – bei der Fußball-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr traten die Länder nicht an. Um eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris 2024 tobt eine hitzige Debatte. Nun schickt sich Russland an, eigene internationale Spiele abzuhalten – und buhlt um die Teilnahme von China und Indien.