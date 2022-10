Russland will seine Mobilmachung von 300.000 Reservisten für den Krieg in der Ukraine abgeschlossen haben. »Die Benachrichtigung der Bürger wurde gestoppt«, sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu Präsident Wladimir Putin laut der russischen Agentur Interfax. Laut dem britischen »Guardian« wurde das Treffen im Staatsfernsehen übertragen. Die Einberufung der Bürger sei an diesem Freitag abgeschlossen worden, sagte Schoigu laut Interfax. Neue Maßnahmen seien nicht geplant.