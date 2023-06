Putin will in der anstehenden Woche an Beratungen des nationalen Sicherheitsrates teilnehmen, wie das staatliche Fernsehen weiter berichtete. Der Bericht ließ offen, ob die Sitzung wie üblich am Freitag stattfindet oder ob sie vorgezogen wird.

Nordkorea und China drücken Unterstützung aus

Unterdessen hat Nordkorea seine volle Unterstützung für die Führung in Moskau zum Ausdruck gebracht. Bei einem Treffen mit dem russischen Botschafter in Nordkorea habe sich Vizeaußenminister Im Chon Il überzeugt gezeigt, dass der »bewaffnete Aufstand in Russland erfolgreich beendet wird«, wie die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete.