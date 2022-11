Noch in ihrem letzten Gespräch 2014 habe Castro betont, dass jedes Volk das »Recht auf freie Entwicklung und die Wahl seines eigenen Weges« habe und dass »in einer wirklich gerechten Welt kein Platz für Zwang, Raub und Neokolonialismus« sei, sagte Putin. Wie sich das mit dem Angriff auf die Ukraine verträgt, ließ er offen. Bei der Zeremonie war auch Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel anwesend.

Kubas Präsident kritisiert »Yankee-Imperium«

Er und Putin hatten zuvor gemeinsam die Sanktionen des Westens gegen ihre jeweiligen Länder kritisiert. »Wir haben uns immer gegen Einschränkungen, Embargos, Blockaden und so weiter gestellt«, sagte Putin im Kreml. Vereint waren Diaz-Canel und Putin in ihrer Kritik am Westen, insbesondere an den USA. Diaz-Canel sagte, beide Länder seien Ziel »unfairer und willkürlicher Sanktionen« und hätten im »Yankee-Imperium« einen »gemeinsamen Feind, der einen großen Teil der Welt manipuliert«.