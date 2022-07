Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Chef der Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitrij Rogosin, entlassen. Ein entsprechendes Dekret wurde am Freitag auf der Internetseite des Kremls veröffentlicht. Neuer Roskosmos-Chef wird demnach Vizeministerpräsident Juri Borissow. Borissow hatte in den vergangenen Wochen begonnen, die russische Wirtschaft an die Kriegsführung in der Ukraine anzupassen. So können nun Betriebe zur Erfüllung von Staatsaufträgen verpflichtet und deren Angestellte zu Überstunden und Urlaubsverzicht gezwungen werden.