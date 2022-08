Großer Auftritt auf großer Bühne von Wladimir Putin zu patriotischer Marschmusik:

Willkommen bei der Eröffnungszeremonie der sogenannten Internationalen Armeespiele in Moskau, auch »Kampfolympiade« genannt - veranstaltet, während Russland seit knapp einem halben Jahr einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt.

Das Event wird vom russischen Verteidigungsministerium ausgerichtet, das es - als die »größte und spektakulärste Militärsportveranstaltung der Welt« beschreibt. Mit dabei sind diesmal Mannschaften aus 22 Ländern. Teilnehmer aus Belarus über Usbekistan bis Bolivien und Syrien marschieren an.

Flankiert wird das sogenannte Sport-Event von der Militärmesse »ARMY-2022«. Vor dieser Kulisse trommelt Wladimir Putin für das militärische Zusammenrücken der vertretenen Staaten.

Wladimir Putin, Präsident Russland

»Russland ist bereit, die militärisch-technische Zusammenarbeit mit anderen Ländern in umfassender Weise auszubauen. Das ist in der heutigen, sich stetig entwickelnden multipolaren Welt besonders wichtig. Wir schätzen gleichgesinnte Verbündete und Partner auf allen Kontinenten - Länder, die sich nicht den Hegemonen beugen. Die Führer dieser Länder haben echte unbeugsame Männlichkeit bewiesen.«

Sein Land sei willens, Partnerstaaten in Südamerika, Asien und Afrika aufzurüsten. Diese Länder bezeichnete Putin nunmehr als "Alliierte". Man sei bereit, so Putin, ihnen "die modernsten Waffentypen anzubieten" - dies umfasse Kleinwaffen, gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie zur Luftabwehr.

Neben der Artillerie sollen die militärischen Muskelspiele diesmal vor allem den Schwerpunkt bei der Militärtechnik und Zukunftstechnologien setzen. Passend dazu, präsentierte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos auf dem Messegelände dieses Modell der geplanten Raumstation »Ross«. Die Raumfahrtbehörde hatte jüngst erklärt, dass Russland die internationale Weltraumstation ISS nach 2024 verlassen wird und an der Entwicklung einer eigenen Orbitalstation arbeitet. Die neue Raumstation, so wie hier präsentiert, soll in zwei Phasen gestartet werden – wann, ist allerdings unbekannt.

In der Ausstellung waren die umworbenen sogenannten gleichgesinnten Länder präsent: Die Islamische Republik Iran stellte etwa dort ihre unbemannten Drohnen und Raketen vor. Die USA hatten bereits im Vorfeld berichtet, dass der Iran sich darauf vorbereite, Russland mehrere hundert Drohnen zu liefern, von denen einige waffenfähig seien.

Die Internationalen Armeespiele finden bereits zum achten Mal statt und enden am Sonntag. Ob in diesem Jahr auch wieder das »Panzer-Biathlon« stattfinden wird, bleibt abzuwarten.