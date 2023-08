Die nun von Putin unterzeichneten Gesetze waren Teil eines Pakets. Zuvor hatten es bereits Staatsduma und Föderationsrat gebilligt. Putins Unterschrift galt nur noch als Formalie.

Die neuen Gesetze werden Russland ermöglichen, sein Kontingent in der Ukraine zu verstärken. Dies erfolgt nicht automatisch: Es ist weiterhin verboten, Wehrpflichtige in den Krieg zu schicken. Dennoch gehen Russlandexperten davon aus, dass viele der neuen Rekruten unter Druck gesetzt werden könnten, Verträge zur Entsendung in die Ukraine zu unterzeichnen. Außerdem kann Russland sie an wichtigen Stellen fernab der Front einsetzen – etwa in den annektierten ukrainischen Gebieten – um andere Soldaten Richtung Front zu verschieben.