Seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine sieht der russische Präsident Wladimir Putin vorgeblich die Existenz seines Landes und dessen Kultur in Gefahr. Diese Behauptung nutzt die russische Führung jetzt, um die Macht des Staates auszudehnen und weitere Freiheitsrechte einzuschränken. So reguliert der Staat nun auch in größerem Maß die russische Sprache: Laut einer Gesetzesänderung dürfen Staatsbedienstete in Russland in Ausübung ihrer Tätigkeit keine Fremdwörter mehr benutzen. Als einzige Ausnahme gilt, wenn es für einzelne Ausdrücke in einer Fremdsprache kein russisches Synonym gibt.