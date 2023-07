Festnahmen wegen »Terrorismus«

Der Politologe Kagarlizky – der sich in der Vergangenheit gegen die russische Invasion in der Ukraine ausgesprochen hatte – war am Mittwoch wegen des Vorwurfs festgenommen worden, öffentlich zu »Terrorismus« aufgerufen zu haben.

Theaterregisseurin Berkowitsch wurde im Mai festgenommen. Ihr wird zur Last gelegt, Terrorismus »rechtfertigt« zu haben – wegen eines von ihr im Jahr 2020 inszenierten Stücks, in dem sie die Geschichte russischer Frauen erzählte, die online rekrutiert wurden, um Islamisten in Syrien zu heiraten.