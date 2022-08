Russland hat offenbar Probleme, Gefallene zu ersetzen

Laut Kreml-Darstellung läuft in dem Krieg, der in Russland nur als »militärische Spezialoperation« bezeichnet werden darf, alles »nach Plan«. Internationale Militärexperten bescheinigen Russland jedoch ein nur schleppendes Vorankommen und gehen von hohen Verlusten der russischen Truppen aus. Moskau selbst hat schon lange keine Angaben mehr zu Toten und Verletzten in den eigenen Reihen gemacht.