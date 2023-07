In einem ebenfalls am Sonntag vom Staatsfernsehen veröffentlichten Clip verhöhnte Putin europäische Politiker, die aus seiner Sicht den USA hörig seien und ihre Eigenständigkeit aufgegeben hätten. Sie machten alles, was ihnen von der anderen Seite des Ozeans gesagt werde. »Wenn man ihnen morgen sagt: ›Wir haben entschieden, Euch alle aufzuhängen!‹, dann (…) stellen sie nur die Frage: ›Dürfen wir das mit Stricken aus eigener Produktion machen?‹«, sagte Putin. Aber daraus werde nichts, »weil die Amerikaner wohl kaum auf solch einen großen Auftrag für ihre Textilindustrie verzichten werden.«