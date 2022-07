Andererseits sehen alle jene korrupten Figuren, die das Land geplündert haben, jetzt wie Leute aus, die das Regime von innen heraus bekämpft haben. Wie sich herausstellt, sind sie plötzlich keine Kriminellen mehr, sondern rechtschaffene Menschen. Der Ruf ist nichts mehr wert – wenn jemand sein ganzes Leben lang ehrlich gearbeitet hat, bedeutet das nicht mehr, dass er sich später nichts vorwerfen lassen muss. Im Gegenteil: Wenn er in Russland ehrlich gearbeitet hat, steckt er jetzt in großen Schwierigkeiten.

Viele Menschen, die in Russland geblieben sind und den Krieg verurteilen, aber weiterarbeiten, anstatt ihn zu sabotieren, lassen sich von dem Grundsatz leiten: »In Russland muss man lange leben, dann klappt schon etwas.« Dieser Satz stammt von dem legendären Kinderdichter Korney Chukovsky. Er war vor der Revolution von 1917 ein sehr populärer Schriftsteller, überlebte alle stalinistischen Repressionen und starb 1969. Nach dieser Logik gibt es eine Chance, jedes Regime zu überleben: Die Anführer von heute werden durch die von morgen ersetzt, aber das Volk wird bleiben. Und wenn das frühere Regime Sie als Kriminellen betrachtet hat, wird das nächste Regime Sie wahrscheinlich als Helden verehren.

Die Angst vor der Kakerlake

Chukovsky hörte nach 1917 auf, ernsthafte Texte zu schreiben und konzentrierte sich auf Texte für Kinder. Vor einem Jahrhundert, im Jahr 1921, schrieb er das prophetische Kindergedicht »Die Kakerlake«, im Grunde eine Anti-Utopie, in der eine kleine Kakerlake plötzlich das ganze Reich der Tiere übernimmt und alle Tiere Todesangst vor ihr haben; sie sind vor Angst gelähmt und gehorchen ihr in allem. Nur ein Jahr später kam Stalin an die Macht – die von Tschukowski in dem Kindermärchen beschriebene Situation traf genau zu. Und erstaunlicherweise überlebte Tschukowski Stalin.

Viele der derzeitigen Gegner Putins hoffen, dass es früher oder später zu einem Prozess in Russland kommen wird, bei dem jeder bekommt, was er verdient. Aber jede Vorstellung von einem solchen Prozess stößt auf ein Hindernis: Es ist klar, dass Kriegsverbrecher, die direkt für den Tod verantwortlich sind, vor Gericht gestellt werden sollten. Aber was ist mit den anderen? Sind die Menschen, die nicht getötet haben, die keine Waffen hergestellt haben, die das Blut nicht gesehen haben, ebenfalls schuldig?