Zuvor war es US-Behörden gelungen, ein Netzwerk um eine Agentin mit dem Tarnnamen Anna Chapman auszuheben.

Die eigene Vita auswendig gelernt

Der nun in den Niederlanden aufgeflogene GRU-Mann habe jegliche Spuren zu russischen Verbindungen verwischt gehabt, teilte der AIVD mit.

Zeitgleich mit der Mitteilung veröffentlichte die Behörde ein stellenweise geschwärztes Dokument, das in der Originalversion auf Portugiesisch gefunden worden sei. Darin schildert der Mann ausführlich seine Lebensgeschichte, inklusive der Beziehungsprobleme in seiner vorgeblichen Familie. Der AIVD gab an, das Dokument sei vermutlich erstellt worden, um die eigene Vita auswendig zu lernen.