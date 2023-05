Russlands Angriffskrieg Europarat richtet Schadenregister für Ukraine ein

Tod, Leid, Zerstörung: Russlands Angriffskrieg hat tiefe Spuren in der Ukraine hinterlassen. In Zukunft soll der Staat einmal Verantwortung dafür übernehmen. Dafür wollen die 46 Länder des Europarats bei ihrem Gipfel am Mittwoch in Reykjavik ein Register für die Kriegsschäden beschließen. So sollen alle Schäden in der Ukraine durch den russischen Angriffskrieg dokumentiert werden, damit Russland rechtlich und finanziell dafür gerade stehen muss. Dem Register könnten dann alle Mitgliedsländer, aber auch Beobachter und andere Staaten beitreten. Die Idee geht unter anderem auf eine Resolution der Vereinten Nationen zurück und soll nun unter dem Dach des Europarats umgesetzt werden.