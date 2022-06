Was in den vergangenen Stunden geschah

Zwei US-Bürger, die aufseiten der Ukraine gekämpft haben, werden seit einer Woche vermisst. Beide hatten zuletzt am 8. Juni Kontakt zu ihren Familien und kehrten von einem Einsatz in der Region Charkiw nicht zurück. Das teilen Angehörige mit. Berichte, wonach die beiden Männer von Russland in Kriegsgefangenschaft genommen wurden, sind bislang unbestätigt, erklärte das US-Außenministerium. Das russische Verteidigungsministerium reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. (Mehr dazu erfahren Sie hier.)