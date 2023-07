Russland meldet abgewehrten Angriff auf die Krim

In der Nacht zu Sonntag haben Russlands Luftabwehrkräfte sowie die russische Schwarzmeer-Flotte nach eigenen Angaben ukrainische Angriffe in Sewastopol auf der Krim abgewehrt. Wie Michail Raswoschajew, der von Moskau eingesetzte Gouverneur von Sewastopol, auf Telegram schreibt, haben sich die Angriffe über dem Hafen von Sewastopol und den Stadtteilen Balaklawa und Chersones ereignet. Der Seetransport, darunter der Fährverkehr, sei für einige Stunden am frühen Sonntag eingestellt worden, teilen die Verkehrsbetriebe mit. Das russische Verteidigungsministerium meldete am Morgen einen Angriff von unbemannten Flugobjekten sowie unbemannten Halbtauchbooten. Kiew hat sich zu den Vorfällen bisher nicht geäußert.