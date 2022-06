Die US-Regierung bestätigte die Berichte nicht, warnt US-Bürger aber vor Reisen in die Ukraine. Sollten die Meldungen über die zwei Kriegsgefangenen stimmen, werde man »alles tun, was in unserer Macht steht«, sagte John Kirby, ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates laut Reuters. Derzeit lassen sich die Angaben nicht unabhängig überprüfen.