Doch 1993 beobachtete Neef in Moskau, wie Jelzin wieder auf gezielte Gewalt gegen das eigene Volk zurückgriff. Es folgten viele weitere Krisen, in denen die staatliche Brutalität sichtbar wurde. Im Podcast erklärt er, was das für den Krieg in der Ukraine bedeutet.

Mehr zum Podcast

