Drohnenaufnahmen aus der Region um Bachmut, veröffentlicht von den ukrainischen Streitkräften. Die Stadt ist nach monatelangen Kämpfen von russischen Angreifern eingenommen worden, doch in den Außenbezirken und umliegenden Dörfern schlagen die Verteidiger zurück. Diese Bilder, versehen mit Einblendungen und Erklärungen, sollen zeigen, wie ukrainische Soldaten russische Stellungen in der Nähe von Bachmuts Bezirk Klischtschiwka zerstören. Gehören ukrainischen Attacken wie diese zur lang angekündigten Gegenoffensive?

Claudia Major, Stiftung Wissenschaft und Politik

»Wir wissen es nicht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, werden wir es erst im Nachhinein wissen, wenn wir die verschiedenen Puzzleteile zusammensetzen können. Wir haben in den letzten Monaten mehrere Vorbereitungsoperationen gesehen, also beispielsweise, dass hinter den russischen Linien Depots oder Kommandozentralen beschossen worden sind (…) Wir können davon ausgehen, dass es möglicherweise nicht nur eine*, sondern eine** große, sondern mehrere kleine Offensiven gibt an verschiedenen Orten. Aber noch mal: Wahrscheinlich werden wir es erst im Nachhinein wissen.«

Gleichzeitig gibt es vermehrt Angriffe auf russisches Gebiet. Am Donnerstag erschütterten mehrere Explosionen die Grenzregion Belgorod. Auch sind offenbar zum zweiten Mal bewaffnete russische Regimegegner von der Ukraine aus in Grenzorte eingedrungen. Bereits Ende Mai hatte es einen solchen Überfall gegeben, vermutlich mit ukrainischer Unterstützung. Ebenso nimmt die Zahl der Drohnenangriffe tief in Russland zu, wiederholt flogen autonome Flugobjekte bis nach Moskau.

Claudia Major, Stiftung Wissenschaft und Politik

»Was wir jetzt gesehen haben in Moskau, ist ein bisschen anders. Wir wissen noch immer nicht genau, wer es war. Wir wissen auch nicht, wo die Drohnen hinfliegen sollten, was die Ziele waren. Und wir wissen auch noch nicht sicher, ob sie wirklich bewaffnet waren. Es passt so ein bisschen in dieses Modell rein, der Vorbereitung der Offensive so ein bisschen zu testen und so ein bisschen zu gucken. Allerdings sind da sehr viele Fragezeichen wer, was, wie dahinter, um das wirklich einordnen zu können.«

Sicher ist: Auch die russischen Luftangriffe auf die Ukraine haben wieder massiv zugenommen – um die ukrainische Gegenoffensive zu behindern und um die Bevölkerung nach gut 15 Monaten kriegsmüde zu machen.

Claudia Major, Stiftung Wissenschaft und Politik

»Also was wir momentan mit den russischen Raketenangriffen und Drohnenangriffen allein nur im Mai 18 Angriffswellen sehen, das ist eine fundamentale Terrorbelastung für die Bevölkerung. Wie lange sie das durchhält, das lässt sich von außen schlecht einschätzen. Und bislang ist die Unterstützung für die Verteidigung und für den Präsidenten sehr, sehr hoch.«

Doch ein Ende des Kriegs liegt noch in weiter Ferne – selbst, wenn eine möglicherweise bevorstehende groß angelegte ukrainische Gegenoffensive Erfolg hätte. Entscheidend für die Ukraine ist deshalb langfristig nicht nur die militärische, sondern auch die finanzielle Unterstützung seitens der USA, Deutschlands und ihrer Verbündeten.

Claudia Major, Stiftung Wissenschaft und Politik

»Wenn es keine militärische Unterstützung mehr gibt, kann die Ukraine sich immer schlechter verteidigen und ist dem russischen Angriff ausgeliefert. Und deswegen ist es sehr, schwer vorherzusagen, wie der Krieg weitergeht, weil es eben zu großen Teilen von der westlichen Unterstützung abhängt. Wie langfristig ist sie, wie belastbar ist sie? Die Bundesregierung hat vor Kurzem ein langfristiges, mehrjähriges Unterstützungspaket auf den Weg gebracht, um genau diese Langfristigkeit zu gewährleisten. Aber das ist in der Tat, das ist die große Herausforderung.«