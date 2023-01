Und auch die militärische Abstimmung zwischen den Wagner-Söldnern und der russischen Armee weist Besonderheiten auf, wie SPIEGEL-Experte Oliver Imhof erklärt: »Es scheint da ein bisschen Reibungen zu geben. Also es wird davon geredet, dass die Wagner-Truppe in den meisten Fällen relativ privilegiert behandelt wird. Und Wagner hat sich jetzt in der Schlacht bei Bachmut sehr zu profilieren versucht.«

Dennoch hat wohl auch Prigoschins Einfluss Grenzen. Inzwischen wurde Walerij Gerassimow zum Oberbefehlshaber für die sogenannte Spezialoperation in der Ukraine bestimmt. Nach den Beschimpfungen auf Telegram.