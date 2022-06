Flankiert wurde die Stellungnahme der G7 von einem deutlichen Signal der Nato an Russland. Einen Tag vor dem Beginn des Nato-Gipfels am Dienstag in Madrid kündigte Generalsekretär Jens Stoltenberg an, die Allianz werde die Zahl ihrer schnellen Eingreifkräfte um ein Vielfaches erhöhen – von rund 40.000 auf mehr als 300.000.

Angriff löst Entsetzen aus

Am Dienstag (21.00 Uhr MESZ) will der Uno-Sicherheitsrat zu dem Angriff in Krementschuk beraten, wie Diplomaten in New York am Montag mitteilten. Das Treffen war auf Bitten der Ukraine anberaumt worden.

EU-Ratspräsident Charles Michel sprach von einem »schrecklich wahllosen« russischen Raketenangriff. Die Einschüchterungstaktik Russlands werde aber nicht funktionieren, zeigte er sich bei Twitter überzeugt. Das französische Außenministerium kritisierte die Attacke als weitere entsetzliche Verletzung des humanitären Völkerrechts. Russland werde sich für diese Taten verantworten müssen.