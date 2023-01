Frankreich

Paris will ungefähr 30 Spähpanzer vom Typ AMX-10 RC in die Ukraine schicken. Wann und wie viele der Fahrzeuge geliefert werden sollen, bleibt jedoch unklar.

Polen

Polen verspricht Kiew in einem neuen Paket Flugabwehrkanonen und Munition. Präsident Andrzej Duda hatte aber zuletzt angekündigt, dass das Land bereit sei, als Teil einer internationalen Koalition 14 seiner mehr als 200 Leopard-Panzer an die Ukraine zu geben. Regierungssprecher Piotr Müller hatte dazu mit Blick auf Deutschland gesagt, Polen wolle »bestimmte Verhaltensweisen erzwingen«. Andeutungen von Premier Mateusz Morawiecki zufolge erwägt das Land, Leopard-Panzer auch im Falle eines deutschen Neins an die Ukraine zu liefern.

Kanada

Kanada gibt der Ukraine 200 gepanzerte Mannschaftstransportwagen. Die Lieferung ist Teil eines im November angekündigten Militärhilfspakets im Wert von umgerechnet etwa 343 Millionen Euro. Insgesamt hat Kanada Militärhilfen im Wert von 920 Millionen Euro an Kiew zugesagt, darunter gepanzerte Fahrzeuge, Haubitzen, Winterkleidung, Kameradrohnen und Munition.

Schweden

Schweden will der Ukraine das Artilleriesystem Archer zur Verfügung stellen. Wie viele der Haubitzensysteme geliefert werden sollen, blieb zunächst unklar. Schweden plant laut Regierungschef Ulf Kristersson zudem, der Ukraine 50 Schützenpanzer vom Typ CV-90 und NLAW-Panzerabwehrwaffen zu schicken. Schweden rückt mit den geplanten Lieferungen von seiner Haltung ab, keine Waffen an ein Land zu liefern, das sich im Krieg befindet.

Niederlande

Die Niederlande schließt sich nach eigenen Angaben einem »Kooperationsprojekt mit den USA und Deutschland« über die gemeinsame Lieferung von Patriot-Flugabwehrsystemen an die Ukraine an. Es geht demnach um zwei Raketenwerfer und um Raketen. Die Niederlande kündigten zudem an, die Verantwortung für die Ausbildung ukrainischer Soldaten zu übernehmen und 100 aus Tschechien gekaufte Fahrzeuge bereitzustellen, die mit Flugabwehrkanonen ausgerüstet sind.

Dänemark

Dänemark spendet nach eigenen Angaben 19 Caesar-Haubitzen französischer Herstellung an die Ukraine. Kiew habe die Artillerie trotz gewisser technischer Herausforderungen angefragt, hieß es vom dänischen Verteidigungsministerium. Allerdings sind bisher erst einige der Haubitzen aus Frankreich an Kopenhagen geliefert worden.