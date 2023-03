Propagandaauftritt von Wladimir Putin im russisch besetzten Mariupol: Bilder des russischen Staatsfernsehens zeigen den Kremlchef am Steuer eines Autos in der zerstörten Hafenstadt am Asowschen Meer.

Es ist Putins erste Reise in die besetzten Gebiete seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022.

Während des sogenannten »Arbeitsbesuches« inspizierte der russische Präsident an der Seite des stellvertretenden Regierungschefs Marat Chusnullin angebliche Wiederaufbauarbeiten, besuchte eine Universität und die Philharmonie der Stadt.

Zuvor hatte sich Putin in Rostow am Don mit den Befehlshabern der sogenannten »militärische Spezialoperation« gegen die Ukraine getroffen.

Zudem hatte der Kremlchef unangekündigt Station auf der Krim gemacht, pünktlich zum neunten Jahrestag der Annexion der ukrainischen Halbinsel.

Während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bereits mehrfach an die Front gereist ist, blieb Putin bisher weitgehend im Moskauer Kreml.

Der Zeitpunkt seiner Front-Tour kam sogar für russische Führungskräfte überraschend. Möglicherweise ist der Besuch auch eine Antwort Putins auf den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag – durch den die Welt für den Kremlchef deutlich kleiner geworden ist.