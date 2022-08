Nach Ansicht des US-Verteidigungsministeriums sind bereits bis zu 80.000 russische Soldaten getötet oder verletzt worden. »Die Russen haben vermutlich 70.000 bis 80.000 Opfer in weniger als sechs Monaten erlitten«, sagte der hochrangige Pentagon-Vertreter Colin Kahl am Montag vor Journalisten in Washington.