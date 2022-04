Was in den vergangenen Stunden geschah Durch Beschuss sind in der Region Charkiw ukrainischen Angaben zufolge mindestens drei Menschen getötet und sechs verletzt worden, darunter ein 14 Jahre altes Kind. Die örtliche Verwaltung machte Russland in der Nacht zu Donnerstag für die zivilen Opfer verantwortlich. Zwei der sechs Verwundeten seien schwer verletzt, teilte der regionale Militärchef Oleg Synegubow mit. Das russische Militär habe Artillerie und Mörser eingesetzt. Die ukrainische Armee halte die Stellung und füge dem »Feind« Verluste zu. Mehrere Russen seien gefangen genommen worden. Die Angaben konnten bislang nicht unabhängig geprüft werden. Unterdessen wurden aus der Stadt Cherson, deren Einnahme Russland gemeldet hatte, mehrere Explosionen berichtet. Die Detonationen hätten sich unweit des Fernsehzentrums ereignet, teilten ukrainische Medien mit. Danach sei ein Feuer ausgebrochen. Details sind unklar. Das sagt Kiew Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zur Lage in Cherson geäußert. Er würdigt die proukrainische Protestkundgebung in der eroberten Stadt, die nach Angaben des ukrainischen Generalstaatsanwalts von russischen Kräften mit Tränengas und Blendgranaten aufgelöst wurde. »Ich bin allen dankbar, die nicht aufgegeben haben, die protestieren, die die Besatzer ignorieren und den wenigen Menschen, die zu Kollaborateuren geworden sind, zeigen, dass es für sie keine Zukunft gibt«, sagt Selenskyj.

Der Ukraine stehen nach den Worten ihres Verteidigungsministers Oleksij Resnikow »extrem schwierige Wochen« bevor. Russland habe Truppen für eine »großangelegte Offensive im Osten der Ukraine« zusammengezogen und werde »versuchen, so viel Leid wie möglich zuzufügen«, erklärte Resnikow am Mittwoch bei Facebook. Angesichts drohender »Zerstörung und schmerzlicher Opfer« rief er die ukrainische Bevölkerung zu »Widerstandskraft und außerordentlicher Geschlossenheit« auf. Die kommenden Wochen würden »über die Zukunft unseres Landes entscheiden«. Mehr als zwei Monate nach dem Beginn des Angriffskrieges hat die russische Armee zuletzt ihre Angriffe im Osten und Süden der Ukraine verstärkt. Kiew räumte ein, dass die russischen Streitkräfte im Osten vorgerückt seien und mehrere Dörfer im Donbass eroberten hätten. Nach Berichten über Explosionen in Transnistrien beobachtet die ukrainische Regierung die Lage in dem prorussischen Separatistengebiet in Moldau aufmerksam. »Wir haben Transnistrien immer als Brückenkopf betrachtet, von dem gewisse Risiken für uns ausgehen können«, sagte Präsidentenberater Mychajlo Podoljak nach Angaben der Agentur Unian am Mittwochabend in Kiew.

Die ukrainische Führung sei sich der von Transnistrien ausgehenden Gefahren bewusst, weshalb in den ukrainischen Regionen Odessa und Winnyzja »unter dem Gesichtspunkt der Verteidigung alles gut durchdacht« sei.

Podoljak schätzte die Zahl der von Russland kommandierten Soldaten in Transnistrien auf 1500 bis 2000. »Von ihnen sind 500 bis 600 Russen und der Rest Einheimische.« Die jüngsten Explosionen bezeichnete der Präsidentenberater als Versuch der Provokation: »Es ist alles so, wie es die Russische Föderation immer macht.« Das sagt Moskau Russland hat gegen die Weitergabe von Hubschraubern aus russischer Produktion an die Ukraine durch die USA protestiert. Der Vertrag von 2011 lege fest, dass die Hubschrauber für Afghanistan vorgesehen seien und nur mit russischer Zustimmung an andere Länder weitergegeben werden dürften, teilte die für militärtechnische Zusammenarbeit zuständige russische Behörde FSWTS der Agentur Interfax zufolge am Mittwoch mit. Eine Belieferung der Ukraine sei rechtswidrig und eine grobe Vertragsverletzung.

Vor Beginn des russischen Angriffskrieges Ende Februar hatten die USA der Ukraine bereits fünf der ursprünglich für Afghanistan bestimmten Hubschrauber vom Typ Mi-17 überlassen. Mitte April kündigte Washington schließlich an, Kiew elf weitere Hubschrauber zu schicken. Die USA hatten die Maschinen russischer Bauart zunächst für die afghanischen Streitkräfte angeschafft, es kam jedoch wegen der Machtübernahme durch die Taliban nicht zu einer Übergabe. Internationale Reaktionen Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs hat die Kommunikation mit Russland über Gräueltaten in der Ukraine bemängelt. »Ich habe drei Mitteilungen an die Russische Föderation geschickt. Ich habe keine Antwort erhalten«, sagte Karim Khan am Mittwoch bei einer Sitzung der Staaten des Uno-Sicherheitsrats in New York. Bei dem Treffen ging es darum, wie Russland für Verletzungen des Kriegsrechts zur Verantwortung gezogen werden kann.

Khan betonte, dass die Grundrechte von Zivilisten angesichts möglicher Kriegsverbrechen geschützt werden müssten und dass sein Büro weder im Sinne der Ukraine noch Russlands handle. »Aber es ist an der Zeit, dass wir das Gesetz mobilisieren und in den Kampf schicken.« Russland war vor rund drei Monaten in das Nachbarland einmarschiert. Wirtschaftliche Konsequenzen Der ukrainische Präsident hat den russischen Lieferstopp für Gas an Polen und Bulgarien scharf kritisiert. »In dieser Woche hat die russische Führung eine neue Serie von Energieerpressungen gegenüber den Europäern begonnen«, sagte Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft. Der Lieferstopp sei »ein weiteres Argument dafür, dass niemand in Europa auf eine normale wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland hoffen« könne. »Russland betrachtet nicht nur Gas, sondern auch jeden anderen Handel als Waffe.« Dafür warte Moskau nur auf einen günstigen Moment. »Entweder um die Europäer damit politisch zu erpressen. Oder um die russische Kriegsmaschinerie zu stärken, die ein geeintes Europa als Ziel ansieht«, so Selenskyj. Je früher Europa erkenne, dass es im Handel nicht von Russland abhängig sein könne, desto eher werde die Stabilität der europäischen Märkte gewährleistet sein.

Zugleich begrüßte er Pläne der EU, für Waren aus der Ukraine vorerst keine Einfuhrzölle mehr zu erheben. Dies werde es dem Land ermöglichen, seine Wirtschaftsaktivität und die Produktion trotz des russischen Angriffskrieges so weit wie möglich aufrechtzuerhalten, so Selenskyj in seiner Videobotschaft. Er sei EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und »all unseren europäischen Freunden« für diesen Schritt dankbar. Russland warf der ukrainische Präsident erneut vor, »Chaos« auf den Nahrungsmittelmärkten der Welt stiften zu wollen und eine »globale Preiskrise« anzuzetteln. Der europäische Verzicht auf Einfuhrzölle sei ein wichtiges Werkzeug zur Stabilisierung der europäischen wie auch der Weltmärkte. Die EU-Kommission hatte zuvor vorgeschlagen, zunächst ein Jahr lang keine Einfuhrzölle für ukrainische Waren zu erheben. Der Schritt zielt darauf ab, die ukrainischen Exporte in die EU zu unterstützen und die Lage der Produzenten und Exporteure in der Ukraine angesichts des russischen Angriffskrieges zu verbessern.

Mit Russland verbündete Hackergruppen sind laut eines Berichts des US-Technologiekonzerns Microsoft für mehr als 200 Cyberangriffe auf die Ukraine verantwortlich. »Seit kurz vor der Invasion haben wir mindestens sechs verschiedene mit Russland verbündete nationalstaatliche Akteure gesehen, die mehr als 237 Operationen gegen die Ukraine gestartet haben«, teilte Microsoft am Mittwoch mit. Demnach seien die Angriffe im Netz oft mit Angriffen auf dem Schlachtfeld koordiniert. So griffen dem Bericht zufolge russische Hacker in der ersten Woche der Invasion Ende Februar einen großen ukrainischen Rundfunksender an. »Am selben Tag gab das russische Militär seine Absicht bekannt, ukrainische ›Desinformations‹-Ziele zu zerstören«. Gleichzeitig habe es in Kiew einen Fernsehturm mit einer Rakete angegriffen. Was heute passiert Mit den Stimmen von Koalition und CDU/CSU will der Bundestag am Morgen ein Signal für die Unterstützung der Ukraine setzen. Die Ampel-Fraktionen und die Union wollen einen gemeinsamen Antrag zur Unterstützung der Ukraine verabschieden. Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, der Ukraine auch mit militärischem Material beizustehen – einschließlich schwerer Waffen. Der Beschluss hat keinen rechtlich bindenden Charakter für die Regierung. Der Verabschiedung soll eine 80-minütige Debatte vorausgehen (ab 09.00 Uhr)

Treffen von Uno-Generalsekretär António Guterres mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und Außenminister Dmytro Kuleba in Kiew. Davor besucht Guterres die im vergangenen Monat heftig umkämpften Vororte von Kiew, Borodjanka, Irpin und Butscha. In den Städten sollen russische Truppen nach Angaben der Ukraine Gräueltaten an ukrainischen Zivilisten begangen haben. Guterres will nach Uno-Angaben auch mit Vertretern der Uno-Organisationen zusammenkommen