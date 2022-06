Die Vereinten Nationen hatten sich bereits Anfang März besorgt über mögliche Zwangsadoptionen ukrainischer Kinder geäußert. Es wird vermutet, dass mehrere tausend Kinder aus ukrainischen Kriegsgebieten nach Russland gebracht worden sind.

Internationale Reaktionen

Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich für weitere Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine ausgesprochen. »Ja, die Ukraine sollte mehr schwere Waffen haben«, sagte der Norweger am Dienstag in Den Haag. »Denn davon sind sie absolut abhängig, um sich gegen die brutale russische Invasion zu wehren.«

Die Regierung in Kiew hatte in den vergangenen Tagen nachdrücklich und wiederholt die Lieferung schwerer Waffen von westlichen Staaten gefordert. Insbesondere die Haltung Deutschlands hatte Kiew in diesem Zusammenhang als zu zögerlich kritisiert. Die Bundesregierung hatte nach langem Zögern die Lieferung einer Reihe schwerer Waffen zugesagt, darunter Gepard-Flugabwehrpanzer und die Panzerhaubitze 2000.

Wirtschaftliche Konsequenzen

Die US-Regierung will für die EU weiterhin eine Ausnahme bei den Sanktionen gegen russische Energieexporte machen. Das US-Finanzministerium »hat seine Genehmigung für energiebezogene Transaktionen erneuert, um unsere Vorschriften an den Zeitplan für die Umsetzung des von der Europäischen Union verhängten Rohölverbots anzupassen«, sagte eine Sprecherin am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP.

Eigentlich sollte die Maßnahme zum 24. Juni auslaufen, nun soll sie bis 5. Dezember verlängert werden. Die Verlängerung »wird einen geordneten Übergang ermöglichen, um unserer breiten Koalition von Partnern dabei zu helfen, ihre Abhängigkeit von russischer Energie zu verringern, während wir uns bemühen, die Einnahmequellen des Kreml einzuschränken«, fügte die Sprecherin hinzu. Die Einfuhr von russischem Öl in die USA bleibt jedoch weiterhin verboten.