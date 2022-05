Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland die weitgehende Zerstörung von Sjewjerodonezk vorgeworfen. Die gesamte Infrastruktur sei vernichtet, sagte Selenskyj am Sonntag in einer Videobotschaft in Kiew . »90 Prozent der Häuser sind beschädigt. Mehr als zwei Drittel des Wohnbestands der Stadt sind komplett zerstört.« Ständig werde die Stadt angegriffen.

Die russische Armee wolle Sjewjerodonezk unbedingt erobern. »Und es ist ihnen egal, wie viele Leben sie für den Versuch bezahlen müssen.« Die Angreifer wollten ihre Fahne auf dem Verwaltungsgebäude von Sjewjerodonezk hissen, das am Boulevard der Völkerfreundschaft stehe, sagte Selenskyj. »Wie bitter dieser Name jetzt klingt.«

Selenskyj hat nach eigenen Angaben im Zuge seines Frontbesuchs den Geheimdienstchef der ostukrainischen Stadt Charkiw entlassen. Er habe festgestellt, dass dieser sich von Beginn des russischen Angriffskriegs an nicht um die Verteidigung der Stadt gekümmert habe, »sondern nur an sich selbst dachte«, sagte Selenskyj am Sonntagabend in seiner täglichen Videoansprache. Welche Motive dahinter standen, würden nun die Strafverfolgungsbehörden untersuchen.