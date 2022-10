In dieser Apokalypse starben Koljas Eltern und seine Schwestern, als eine Rakete das Haus der Familie traf. Vergeblich suchte der 17-Jährige in den Trümmern nach Überlebenden. Dann war er ganz allein in der toten Stadt. Ohne Wasser, ohne Nahrung, ohne Hoffnung auf Flucht oder Rettung.

Aber Kolja überlebte und es gelang ihm, aus Mariupol zu entkommen.