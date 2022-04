Der russische Außenminister Sergej Lawrow bezeichnet die Gefahr eines Konflikts mit Nuklearwaffen derzeit als ernst. Die zentrale Position Russlands sei es, diese Bedrohung auszuschließen, erklärt Lawrow in einem Interview des Staatsfernsehens laut einer auf der Seite des Außenministeriums veröffentlichten Mitschrift. »Ich möchte diese Risiken nicht künstlich erhöhen. Viele würden das gern tun. Die Gefahr ist ernst, real. Und wir dürfen sie nicht unterschätzen.«

Mit Blick auf das Verhalten des Westens sagte Lawrow, die Nato befinde sich »praktisch« im Krieg mit Russland. Das westliche Militärbündnis will genau einen solchen offenen Konflikt – mit unabsehbarerem Eskalationspotential – unbedingt vermeiden. In der Darstellung des russischen Ministerns allerdings bedeutet allein schon die Bewaffnung der Ukraine durch den Westen ein Eingreifen in den Krieg.