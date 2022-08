Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour hatten sich zuletzt ablehnend zu entsprechenden Vorschlägen geäußert.

Finnen werden aktiv, Dänen wollen nachziehen

Wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine hatten in den vergangenen Wochen mehrere Länder die Vergabe von Schengen-Visa an Russen im Alleingang eingestellt. Dazu gehören Estland, Lettland, Litauen und Tschechien. Finnland erschwert die Einreise erheblich, Polen erwägt eine ähnliche Regelung. Dänemark dringt auf eine EU-Lösung und will sonst ebenfalls selbst handeln.

Finnland war bislang für viele Russen das Tor nach Europa. Zwar ist als Folge des Ukrainekriegs der EU-Luftraum für russische Maschinen gesperrt. Wer jedoch die nötigen Dokumente hatte, konnte weiterhin über die etwa 1300 Kilometer lange Grenze von Russland nach Finnland reisen. Trips ins Nachbarland sind bei Russen beliebt: zum Shopping, für den Wellnessurlaub oder um von einem finnischen Flughafen aus in ein anderes europäisches Land weiterzufliegen.