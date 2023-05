Prigoschin berichtete bereits vor einer Woche von einer drohenden Niederlage in Bachmut und ging dabei vor allem Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow scharf an. »Schoigu, Gerassimow, wo, verdammte Scheiße, ist die Munition?«, schrie er in dem Video, das ihn vor Leichen angeblicher Wagner-Kämpfer zeigte.

Bisher war offen, wie die russische Führung auf die immer härteren Anschuldigungen des Mannes reagiert, dem eine enge Beziehung zu Präsident Putin nachgesagt wird. Die Veröffentlichung der »Washington Post« dürfte diese Frage nun noch lauter werden lassen.