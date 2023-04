Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine »schwierige« Lage in Bachmut eingeräumt. »Ich bin dankbar für unsere Kämpfer, die in der Nähe von Awdijiwka, Marjinka und Bachmut kämpfen. Vor allem Bachmut! Dort ist es heute besonders schwierig«, sagte Selenskyj am Sonntagabend in seiner täglichen Videoansprache.

Russland setzt offenbar auch Fallschirmjäger ein

Die ukrainische Armee erklärte derweil, die Stadt in der Ostukraine weiterhin zu »halten«. »Der Feind hat seinen Angriff auf Bachmut nicht eingestellt. Die ukrainischen Verteidiger halten die Stadt jedoch tapfer, indem sie zahlreiche feindliche Angriffe abwehren«, teilte der ukrainische Generalstab am Sonntagabend auf seiner Facebook-Seite mit. Offenbar fielen die ukrainischen Aussagen vor den Angaben der Wagner-Gruppe zur angeblichen Eroberung.