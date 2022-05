Krieg in Osteuropa – Tag 77 Aus der Ukraine kommt weniger Gas, Kiew erhält Unterstützung für schleunigen EU-Beitritt

Die Kämpfe in der Ukraine gehen weiter. Während die Führung der Streitkräfte in Kiew Geländegewinne rund um die zweitgrößte Stadt Charkiw im Osten des Landes vermeldet, berichtet die russische Seite die Zerstörung von mehr als ein Dutzend gegnerischer Munitionsdepots und Gefechtsstände. Wie die Lage genau ist, lässt sich nur schwer unabhängig überprüfen. Die Folgen des Krieges könnten allerdings nun auch vermehrt in Westeuropa spürbar werden.

Militärische Lage Neben den ukrainischen Erfolgen im Osten des Landes sollen im Schwarzen Meer Drohnenangriffe eine Dominanz russischer Truppen verhindert haben. Russland versuche immer wieder, seine Kräfte auf der strategisch wichtigen Schlangeninsel nahe der Hafenstadt Odessa zu verstärken, berichtete das britische Verteidigungsministerium unter Berufung auf Geheimdienste.

Russland indes scheint die offizielle Anerkennung von eroberten Teilen des Landes vorzubereiten. So wollen die von Moskau in Cherson eingesetzten Behörden Russland um eine Annexion der ukrainischen Region bitten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gab sich wohl auch angesichts dieses Vorstoßes kämpferisch – und sagte: »Alle unsere Städte werden befreit – Cherson, Melitopol, Berdjanks, Mariupol und alle anderen.« Er lobt dabei den Kampfgeist seiner Truppen: »Ich bin all unseren Beschützern dankbar, die sich verteidigen und wirklich übermenschliche Stärke zeigen, um die Armee der Eindringlinge zu vertreiben«, sagte er.

Humanitäre Lage Alle Durchhalteparolen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Lage in der belagerten Hafenstadt Mariupol weiterhin ernst ist. Die prorussischen Separatisten in der Region Donezk gehen laut einem Medienbericht inzwischen jedoch davon aus, dass sich keine Zivilisten mehr im belagerten Asowstal-Werk aufhalten. Die Schlüsse, die sie daraus ziehen, dürften für die noch eingeschlossenen ukrainischen Kämpfer wie eine Drohung klingen: »Deshalb sind die Hände unserer Einheiten nicht länger gebunden«, sagt der Anführer der selbst ernannten Volksrepublik Donezk, Denis Puschilin, der Nachrichtenagentur Tass zufolge. Die Stadtverwaltung von Mariupol hatte am Dienstag erklärt, in dem Stahlwerk seien nach den jüngsten Evakuierungen noch mindestens hundert Zivilisten.

Unterdessen hat Papst Franziskus zwei ukrainische Frauen getroffen, deren Männer als Kämpfer in dem Stahlwerk umzingelt sind. Beim geistlichen Beistand könnte es bleiben: Die ukrainische Militärführung hat die Hoffnungen gedämpft, die Kämpfer mit einer Offensive zu befreien. »Stand heute würde eine solche Operation zur Deblockierung eine beträchtliche Anzahl von Truppen erfordern, weil die ukrainischen Streitkräfte 150 bis 200 Kilometer von Mariupol entfernt sind«, sagte der stellvertretende Generalstabschef Olexij Hromow. Und: Weil die russischen Truppen zudem inzwischen mächtige Verteidigungsanlagen gebaut hätten, würde ein solcher Einsatz viele Opfer kosten.

Auch andernorts stellt der Krieg eine humanitäre Herausforderung dar. In Prag etwa harren viele Geflüchtete am Bahnhof aus. Weil der Zustrom nicht abreißt, will die tschechische Regierung nun provisorische Unterkünfte errichten lassen. Die Flüchtenden müssen vor Ort oft nicht nur um ihr Leben bangen – sondern haben teils auch ihre wirtschaftliche Existenz verloren. Laut der internationalen Arbeitsorganisation hat der Krieg 4,8 Millionen Jobs zerstört.

So trifft der Krieg Westeuropa Die Kämpfe im Osten der Ukraine haben ganz konkrete Folgen für den Bezug von Gas in Westeuropa. Ukrainischen Angaben zufolge hat Russland den Gastransit über einen wichtigen Knotenpunkt im Osten des Landes gestoppt. Gazprom habe die Lieferungen über die Schlüsselroute Sochraniwka eingestellt, teilte der ukrainische Gasnetzbetreiber GTSOU mit. Am Vortag hatte GTSOU der russischen Armee eine Einmischung in technische Prozesse vorgeworfen und die Aussetzung angekündigt. Folge: Binnen eines Tages sind 25 Prozent weniger Erdgas durch eine der Hauptpipelines nach Deutschland geflossen.

Die Ukraine sucht nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nun nach neuen Transportwegen für russisches Gas nach Westeuropa. Es sei kein Embargo, sagte der Grünenpolitiker . Deutsche Abnehmer hätten tagesaktuell Ersatz gesucht, sagte er – über den Spotmarkt aus anderen Richtungen und aus anderen Regionen. Der Ausfall sei kompensierbar, sagte Habeck. Er gehe davon aus, dass das auch über den Sommer der Fall sei. »Die Frage ist natürlich, was kommt noch.« Wenn auf Dauer überall ein Drittel fehle, »dann wird es irgendwann natürlich eine Herausforderung«. Anlass, nun eine weitere Stufe des Notfallplans Gas auszurufen, sehe er nicht.

Mit Blick auf die Zukunft unterstützen die EU-Länder ein geplantes Gesetz für verpflichtende Gasreserven in der EU, um die Energieversorgung im nächsten Winter zu sichern. In ihrem Verhandlungsmandat legten Vertreter der Staaten jedoch fest, dass die Verpflichtung 2026 auslaufen soll. Die Pläne sehen vor, dass die Gasreserven dieses Jahr bis zum 1. November zu 80 Prozent gefüllt sein sollen, und in den nächsten Jahren zu dem gleichen Stichtag zu 90 Prozent. Auch das Parlament hatte seine Position schon festgelegt, somit können die Verhandlungen beginnen, damit das Gesetz rechtzeitig zum Winter in Kraft tritt. So reagiert der Westen Die Ukraine hat angesichts der andauernden Angriffe verschiedene weitere Unterstützung im Kampf gegen den russischen Aggressor zugesagt bekommen – und teils auch bereits konkret erhalten. Trotz im Raum stehender Befürchtungen, die Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland könne als Kriegsbeitritt gewertet werden , haben in Idar-Oberstein die Schulungen von Kiews Kämpfern an der Panzerhaubitze 2000 begonnen. Bis zu 18 Besatzungen sollen dort an der Artillerieschule der Bundeswehr ausgebildet werden. Zur Verteidigung gegen den russischen Angriff wollen Deutschland und die Niederlande der Ukraine insgesamt zwölf Panzerhaubitzen liefern, davon sieben aus Deutschland.