»Es herrscht ein Klima der Angst. In den Familien verstecken die Menschen ihre Söhne, ihre Männer. Keiner weiß, was passiert«, berichtet Moskau-Korrespondentin Christina Hebel. »Wir sind hier in einer Phase der großen Verunsicherung. Wenn man in den sozialen Medien sieht, was dort für Videos kursieren: Von Männern, die eingezogen wurden, dann auf der Straße warten müssen, nicht wissen, wo es hingeht, sich dort Feuer machen müssen und nicht wissen, ob sie überhaupt noch Sold bezahlt bekommen, um ihre Familien zu ernähren.«

Wie groß ist der Einfluss der Hardliner in russischen Medien, im Staatsfernsehen und in einschlägigen Telegram-Gruppen? Was bedeutet der veränderte Tonfall regimetreuer Kriegstreiber? Wie lange hält die russische Propaganda?