Ein Priester segnet die Särge von Dutzenden nicht identifizierten Zivilisten, die während der russischen Besatzung mehrerer Vororte im Norden Kiews getötet wurden – unter anderem in Butscha.

Butscha, das ist einer der Orte in der Ukraine, die sich in das öffentliche Gedächtnis gebrannt haben, weil russische Truppen dort mutmaßlich Kriegsverbrechen begangen haben.

Auch Mariupol, Kramatorsk und viele andere Städte und Dörfer sind inzwischen dafür bekannt, dass die russische Armee in den nunmehr sechs Monaten Krieg dort Wohnhäuser, Krankenhäuser oder Einkaufszentren zerstört hat.

Steckt hinter diesen Taten eine Strategie? Oder schlicht Frust über anfängliche militärische Misserfolge?

Jörg Baberowski, Humboldt-Universität zu Berlin

Von Anfang an war ja im Kalkül der Machthaber. Wir fahren dort hinein, der Krieg wird drei Tage dauern. Das war das Kalkül. Und wir brauchen nicht mal die Infanterie auf den Panzer. Wir fahren da einfach hinein. Und das hat nicht funktioniert, sondern ist in einem militärischen Desaster geendet. Und jetzt haben sich die Strategen überlegt, wie sie da rauskommen. Also gesichtswahrend konnten sie nicht herauskommen, wenn sie sich zurückgezogen hätten, sondern sie mussten jetzt militärische Erfolge zeigen. Und die einzige Möglichkeit für die russische Armee, ist es eben mit überlegener Artillerie alles zu zerstören. Man könnte ganz zynisch sagen, das Kalkül ist: »Was ich nicht haben kann, das mache ich kaputt.«

Trümmer und Ruinen, das Resultat dieser Angriffe mit massiver Feuerkraft. Die Bilder aus den vergangenen Monaten gleichen sich. Das Bombardement des Theaters in Mariupol im März zum Beispiel, in das sich viele Hundert Menschen geflüchtet hatten. »Kinder« schrieben die Schutzsuchenden auf den Boden vor dem Gebäude, Russland bombardierte es trotzdem, schätzungsweise 600 Personen starben.

Oder der Raketenangriff auf den belebten Bahnhofsvorplatz von Kramatorsk am 8. April 2022.

Christoph Reuter, SPIEGEL-Reporter / 8. April 2022

Vor ungefähr einer Stunde schlugen hier mehrere Raketen ein, töteten nach Angaben der ukrainischen Behörden 30 Menschen. Drinnen sehen wir noch Blutlachen, das Gepäck der Menschen, Kinderspielzeug, das herumliegt. Die letzten Habseligkeiten, die die Leute mitnehmen wollten. Was hier passiert ist, kann man nicht mehr anders beschreiben als Terror. Blanker, kühl implementierter Terror.

Das Muster setzt sich auch aktuell fort. Am Mittwoch, dem Unabhängigkeitstag der Ukraine, schlagen Raketen auf dem Bahnhof in Tschaplyne ein. Nach ukrainischen Angaben sterben bei dem Luftangriff 22 Menschen, Dutzende weitere werden verletzt.

Jörg Baberowski, Humboldt-Universität zu Berlin

Der gezielte Beschuss von Schulen, von Theater und von anderen Orten. Das ist tatsächlich nichts weiter als Ausübung von Furcht und Schrecken und von Terror. Das ist ja auch nichts Neues. Das, was die russische Armee macht, kennen wir aus zahlreichen Kriegen in der Geschichte. Und das soll den Effekt haben, dass die Verteidiger irgendwann die Nerven verlieren und aufgeben.

Zurück nach Butscha: Nach dem Rückzug der russischen Truppen wurden Hunderte getötete Zivilisten entdeckt. Die Gräueltaten in dem nun weltbekannten Kiewer Vorort erfüllten zwar den Zweck, die Bevölkerung zu terrorisieren und wurden vermutlich auch von der Militärführung gebilligt – die Ursache der Tötungen war aber eine andere, sagt Baberowski.

Jörg Baberowski, Humboldt-Universität zu Berlin

Die Soldaten, die da hingeschickt wurden im Februar, hatten keine Verpflegung, sie hatten keine Schlafsäcke, sie hatten keine Zelte, es gab keine Möglichkeiten, sie unterzubringen. Das hat dazu geführt, dass diese Leute, diese Soldaten, die völlig frustriert waren, die Häuser der Menschen besetzt haben, geplündert haben. Sie haben sich Nahrungsmittel beschafft, mit denen sie nicht versorgt wurden. Sie haben sich in den Häusern einquartiert. Und wenn man dann im Zweiten weiß, dass diese Männer aus sibirischen, oft aus sibirischen Dörfern kamen, aus prekären Verhältnissen, in denen sie noch weniger zu essen hatten als dort, wo sie als Besatzer auftraten, dann führt das natürlich sehr schnell zu einem Gefühl der Demütigung. Und zum Zweiten führt es dazu, dass Männer anfangen zu plündern, zu vergewaltigen, vor allen Dingen dann, wenn die Offiziere dem kein Einhalt gebieten. Und tatsächlich ist genau das passiert. Die Offiziere haben gesagt, wir können das nicht kontrollieren, wir können die Soldaten nicht versorgen, unsere Logistik funktioniert nicht. Dann sollen sich die Soldaten doch aus den Dörfern holen, was sie brauchen.

Ein russischer Soldat vor einem ukrainischen Gericht – im Mai wurde der junge Mann zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er in der Region Sumy einen Zivilisten getötet hatte. An unzähligen Orten in der Ukraine sammeln Forensiker Beweise für mutmaßliche Kriegsverbrechen, um die daran beteiligten Armeeangehörigen zur Rechenschaft zu ziehen. Auch der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag ermittelt seit März gegen Russland. Dass die Strafverfolgung abschreckende Wirkung auf russische Befehlsträger hat, ist allerdings mehr als fraglich.

Jörg Baberowski, Humboldt-Universität zu Berlin

Wir haben immer diese Vorstellung, dass Leute, die so etwas machen, noch ein schlechtes Gewissen haben müssen, dass man so doch nicht ins Kalkül ziehen können. Und ich glaube, da sitzen wir einem Irrtum auf. Das ist diesen Leuten egal. Das sind Zyniker der Macht. Die machen das, was sie für erfolgreich halten. Und das machen sie, indem sie einfach mit der Artillerie alles zerstören, was ihnen unter Hände und Füße kommt.

Ob diese Strategie der verbrannten Erde und des Terrors gegen Zivilisten sich militärisch auszahlen wird, das werde sich wohl erst im Winter zeigen, sagt Baberowski, wenn aufgrund der Witterung die Kampfhandlungen vorerst zum Stillstand kommen.