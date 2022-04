Russlands politische Elite Schaulaufen der Radikalen

Eine Kolumne von Mikhail Zygar

Während in der Ukraine der Krieg tobt, sortieren sich in Russland die politischen Lager. Nach dem Tod von Wladimir Schirinowski ist der Posten des obersten Radikalen vakant. Was als normal gilt, verschiebt sich weiter ins Extreme.