Jetzt auch Angriffe auf den Norden der Ukraine

Das Getreideabkommen war im Juli 2022 unter Vermittlung der Uno und der Türkei vereinbart worden. Die Übereinkunft ermöglichte es der Ukraine, trotz des Krieges über das Schwarze Meer Getreide zu exportieren. Seit Inkrafttreten wurden so fast 33 Millionen Tonnen Getreide aus ukrainischen Häfen ausgeführt.

Die Unesco verurteilte die russischen Angriffe auf die Altstadt von Odessa, die zum Weltkulturerbe gehört. Nach ersten Erkenntnissen seien bei den Angriffen in der Nacht zum Donnerstag auch mehrere Museen im historischen Zentrum von Odessa beschädigt worden, erklärte die Uno-Kulturorganisation in Paris.

Neben Odessa im Süden griff Russland nach ukrainischen Angaben am Freitag auch den Osten und den Norden der Ukraine an. In der ostukrainischen Region Donezk wurden dabei nach Angaben von Gouverneur Pawlo Kyrylenko ein Paar in der Stadt Kostjantyniwka und ein Geschwisterpaar im Dorf Druschba getötet. Bei einem russischen Angriff in der nordukrainischen Region Tschernihiw wurden nach Angaben von Gouverneur Wjatscheslaw Tschaus ein Mann und eine Frau getötet.

Bulgarien schickt Panzerfahrzeuge

Die Ukraine setzt bei ihrer Gegenoffensive zur Rückeroberung russisch besetzter Gebiete nach US-Angaben inzwischen die von Washington gelieferte umstrittene Streumunition ein. Die Streitkräfte der Ukraine verwendeten die Munition »seit etwa einer Woche« und setzten sie »angemessen und effektiv« ein, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby.