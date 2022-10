83 Marschflugkörper feuerte Russland am Montag auf mehrere Städte in der Ukraine. Etwa die Hälfte davon konnte die ukrainische Luftwaffe laut eigenen Angaben abschießen. Doch 40 Raketen erreichten ihre Ziele: Zivile Infrastruktur, Wohngebäude und sogar einen Spielplatz in Kiew.

Von dort aus richtete Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Videobotschaft an sein Land und die Welt.

Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident:

»700 Meter von hier entfernt steht der Glockenturm der Sophienkathedrale. Als der erbaut wurde, gab es Moskau noch nicht einmal. Ein wenig weiter: der Wolodymyrska-Hügel. Ein Ort, der zur Quelle des Christentums und der Kultur für Osteuropa wurde. Vor allem für das Gebiet, das viel später Russland genannt wurde.«

Die Raketeneinschläge haben laut Selenskyj auch das bedeutende Khanenko-Kunstmuseum in Kiew beschädigt. Selenykyj warf Russland vor, es neben der Infrastruktur auch auf die Kultur der Ukraine abgesehen zu haben.

Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident:

»So ist es in allen Städten unseres Landes: zivile, kulturelle und Bildungseinrichtungen. Wer greift so etwas an? Wer kann sich über die Treffer auf solche Objekte und Orte freuen? Russland sagt, dass sie die Ukraine ins 18. Jahrhundert zurückversetzen wollen. Aber sie selbst sind in eine viel ältere Zeit zurückgefallen, in die Zeit der Wilden. Die Ukraine wird im 21. Jahrhundert fortbestehen.«

Viele Menschen in Kiew und anderen Städten waren am Montagmorgen auf dem Weg zu Arbeit, als die Raketen einschlugen – weit entfernt von allen militärischen Einrichtungen. Das ukrainische Innenministerium sprach am Montagabend von landesweit 14 Todesopfern und fast 100 Verletzten.

Auch hatten die russischen Angriffe wieder die ukrainische Energieversorgung zum Ziel. Mehrere Kraft- und Umspannwerke wurden getroffen. Die ukrainische Regierung forderte die Bürger am Montag auf, Strom zu sparen.

Kyrylo Tymoschenko, Vizechef der Präsidialbehörde:

»Ich verstehe, dass es in Großstädten viele Werbetafeln gibt. Zu Hause sind wir es gewohnt, das Licht einzuschalten, Kleidung zu bügeln. Lassen Sie uns heute darauf verzichten. Lassen Sie uns den Stromverbrauch heute von 17 bis 22 Uhr auf ein Minimum reduzieren. Wir werden diesen Tag überstehen und alles wiederherstellen.«

Nicht nur die Regierung, auch die Zivilbevölkerung demonstrierte im jüngsten Angriff abermals Stärke und Zusammenhalt. In Kiew sangen Menschen ukrainische Lieder, während sie in einer U-Bahn-Station Schutz suchten.

Viele Staats- und Regierungschefs verurteilten die verheerendsten russischen Raketenschläge seit Juni aufs Schärfste. US-Präsident Joe Biden versprach der Ukraine die Lieferung von modernen Luftabwehr-Systemen.