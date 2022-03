Marina Owsjannikowa gegen Russlands Ukraine-Krieg Die Frau, die live im Staatsfernsehen protestierte

Es ist ein bemerkenswerter Akt des Widerstands: In den Abendnachrichten eines russischen Staatssenders protestiert die TV-Journalistin Marina Owsjannikowa gegen den Krieg in der Ukraine. Wer ist sie, und was geschieht nun mit ihr?