Vereinbarung zum Ende der Hafenblockade

Der ukrainische Präsident hat sich zufrieden mit der Lösung für die Ausfuhr von Millionen Tonnen Getreide aus seinem Land gezeigt. Die einzelnen Punkte des in Istanbul unterzeichneten Dokuments entsprächen »voll und ganz den Interessen der Ukraine«, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht zum Samstag. »Jetzt können wir nicht nur die Arbeit unserer Häfen am Schwarzen Meer wiederaufnehmen, sondern auch den erforderlichen Schutz für sie aufrechterhalten.«

Selenskyj sagte, die Ukraine könne insgesamt 20 Millionen Tonnen Getreide aus der Ernte des Vorjahres exportieren. Demnach seien Vorräte im Wert von rund 10 Milliarden US-Dollar eingelagert.