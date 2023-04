Die russischen Streitkräfte an der Front hätten bei hohen Verlusten nur minimale Gewinne in der Region verzeichnen können, so die Briten. Damit hätten sie den vorübergehenden personellen Vorteil durch die russische »Teilmobilisierung« des vergangenen Herbsts weitgehend verspielt.

Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine veröffentlicht das britische Verteidigungsministerium täglich Updates zum Kriegsverlauf. Unter Berufung auf Geheimdienstinformationen will die britische Regierung damit sowohl der russischen Darstellung entgegentreten, als auch Verbündete bei der Stange halten. Moskau wirft London eine gezielte Desinformationskampagne vor.