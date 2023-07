In den Niederlanden ist der politische Fahrplan nach dem Platzen der Regierungskoalition noch unbekannt. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte traf sich am Samstag in Den Haag mit König Willem-Alexander, um über eine Übergangsregierung zu sprechen. Einzelheiten nannte Rutte nach dem anderthalbstündigen Gespräch nicht.