Das FBI hat den republikanischen Gouverneurskandidaten in Michigan, Ryan Kelley, festgenommen. Das berichten übereinstimmend mehrere lokale US-Medien. Die Bundespolizei hatte demnach sowohl einen Haftbefehl wie auch einen Durchsuchungsbeschluss für Kelleys Anwesen. Der Republikaner wurde in seinem Haus in Allendale Township in Michigan in Gewahrsam genommen.