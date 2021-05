In Belarus zur Landung gezwungene Ryanair-Maschine Flug fortgesetzt, ein Passagier fehlt

Die zur Landung in Minsk genötigte Ryanair-Maschine ist mittlerweile am Zielort in Litauen angekommen. Das teilte die Billigflug-Gesellschaft mit. Dass ein Passagier fehlte, wurde nicht erwähnt.